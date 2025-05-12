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Велосипедист из Новой Зеландии столкнулся с козой во время гонки

UPI: коза вышла на трассу и столкнулась с велосипедистом во время гонки
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Велосипедист из Новой Зеландии столкнулся с козой во время гонки, пишет UPI.

Во время третьего этапа престижной велогонки «Джиро д'Италия» новозеландский спортсмен Дион Смит из команды Intermarche-Wanty столкнулся с неожиданным препятствием — бродячей козой. Инцидент произошел на 160-километровом отрезке трассы в Албании.

Приближаясь к небольшому стаду коз, Смит попытался объехать животных, сместившись к правой обочине. Однако одно из животных неожиданно выскочило на дорогу и врезалось в велосипед гонщика. Несмотря на сильный толчок, который чуть не выбросил его с трассы, Дион сумел сохранить равновесие и продолжил гонку. Он завершил этап на 124-й позиции, проиграв лидеру примерно 15 минут.

«Я скорее ожидал встретить бродячую собаку, но здесь, похоже, больше распространены козы», - прокомментировал новозеландец после финиша.

Ранее в Англии поймали двух коз, которые преследовали пешеходов.

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