Таганрожец приехал в другой город и избил пенсионера по требованию мошенников

В Новокузнецке мужчину задержали за избиение пенсионера по требованию аферистов

Житель Новокузнецка пострадал из-за действий обманутого аферистами таганрожца. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, аферисты предложили мужчине из Таганрога после продажи машины вложиться в перепродажу валюты, нефти и т.д. В какой-то момент он захотел вывести прибыль, но не смог сделать этого.

«Тогда онлайн-знакомые пообещали решить проблему, если житель Таганрога выполнит задание: заберет деньги у пенсионера из Новокузнецка. Они оплатили ему билет и проживание в гостинице», – сообщается в публикации.

В результате мужчина избил 89-летнего пострадавшего, у последнего медики диагностировали гематомы. Гость города забрал 360 тысяч рублей, которые позже передал мошенникам, оставив себе пять тысяч.

Выяснилось, что таким образом аферисты пытались отомстить пенсионеру. Ранее они убеждали его вложиться в игру на бирже, но житель Новокузнецка отказался, так как слышал о подобной схеме.

В отношении таганрожца возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Петербурге пенсионерка перехитрила аферистов и не дала им украсть миллион.