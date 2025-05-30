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В России может появиться собственная многофункциональная цифровая платформа

Член СПЧ Малькевич назвал логичным создание российской цифровой платформы
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Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

Россия укрепляет свои позиции в сфере цифровых сервисов, создавая национальный многофункциональный мессенджер. Об этом заявил телеведущий и общественный деятель Александр Малькевич, комментируя внесение поправок ко второму чтению законопроекта «О создании многофункционального сервиса обмена информацией».

«Пожалуй, ни в одной стране мира нет настолько удобных и простых электронных услуг и возможностей. Мы почти все делаем с телефона. Теперь все это объединяется в одном приложении – с функциями обычного мессенджера и, к тому же, с верификацией», — сказал он.

По словам Малькевича, создание собственной цифровой платформы — логичный шаг для государства, стремящегося к технологическому лидерству.

«Это будет полностью российская разработка. У нас уже есть свои поисковики, свои социальные сети – они во многом превосходят зарубежные аналоги и уж точно ни в чем им не уступают», — добавил он.

Член Совета по правам человека (СПЧ) подчеркнул, что отечественные цифровые сервисы успешно конкурируют с иностранными платформами благодаря удобству и передовым технологиям.

«Отечественные сервисы популярнее, интереснее, функциональнее. Значит, и мессенджер будет соответствовать этим высоким стандартам – настолько качественным и удобным, что пользователи сами захотят им пользоваться. Тем более, что законопроект предусматривает для него действительно уникальные функции», — отметил он.

Малькевич уточнил, что создание национального мессенджера обеспечит цифровой суверенитет страны.

«Создавая национальный мессенджер, Россия устраняет свою последнюю уязвимость в цифровой среде. В любой момент зарубежная компания-владелец платформы может отключить пользователей целой страны. Только собственная платформа обеспечивает реальный цифровой суверенитет», — сказал он.

По его словам, законопроект не ограничивает право граждан использовать другие мессенджеры. Обмен финансовой и личной информацией будет сопровождаться обязательной верификацией, что снижает риск мошенничества и повышает уровень цифровой безопасности.

«Россия продолжает двигаться по суверенному и опережающему пути развития», — заключил эксперт.

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