В Кемеровской области задержали главу округа по делу о превышении полномочий

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Кемеровского муниципального округа Марину Коляденко в рамках дела о превышении должностных полномочий. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на органы власти.

Источник агентства рассказал, что в настоящее время чиновница находится на допросе.

«[У нее] провели обыски», — добавил он.

В органах власти подчеркнули, что полицейские также взяли под стражу заместителя директора одной из местных компаний Александра Турбабу. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

По словам источника, обе ситуации связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного против первого заместителя главы округа Татьяны Коноваловой. Ее арестовали в феврале 2025 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при покупке жилья для сирот.

В следственном управлении СК РФ по Кемеровской области сообщили, что Коновалова в период с апреля по июнь 2023 года заключила со строительной компанией четыре муниципальных контракта на сумму более 8,8 млн рублей. Договор касался приобретения квартир для детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

Ожидалось, что жилые помещения будут переданы до ноября 2023 года с банковской гарантией в размере 90% от стоимости контрактов. Однако этого не произошло, и заместитель главы округа была в курсе ситуации. Несмотря на это, она не расторгла договоры и не потребовала вернуть 7,9 млн рублей в рамках банковских гарантий. Тем самым Коновалова нанесла бюджету ущерб на данную сумму, подчеркивается в материале.

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