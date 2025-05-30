В Яндекс Такси выросло число поездок с детьми

За первые 3 месяца 2025 года дети становились пассажирами Яндекс Такси более 17 млн раз, сообщает пресс-служба сервиса.

По статистике компании, количество вызовов автомобилей с детским креслом в России выросло на 8% год к году, а с двумя креслами – на 20%.

Также по всей России на 40% год к году увеличилось число активных водителей с креслами, благодаря чему машины стали приезжать к детям на 12% быстрее.

В Яндекс Такси отметили, что в Москве автомобили с детским креслом чаще всего заказывают, чтобы доехать до городского зоопарка, популярных ТЦ, парка развлечений «Остров мечты», ГУМа, ВДНХ и цирка Никулина.

Что касается больших расстояний, самая длинная поездка с детьми была совершена из Мытищ в Ленинградскую область и составила 873 км.

В пресс-службе сервиса добавили, что все водители Яндекс Такси проходят специальное обучение, чтобы принимать заказы на поездки с детьми. Их учат правильно устанавливать и настраивать кресла и бустеры, общаться с родителями и корректно реагировать на поведение детей во время поездки. Также заказы с детьми могут выполнять водители с рейтингом не ниже 4,8.

Кроме того, за I квартал 2025 года во время поездок в Яндекс Такси в Москве, Самаре и Уфе родилось четверо детей. Благодаря оперативности и отзывчивости водителей роды прошли успешно, мам и новорожденных отвезли в роддом.