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Общество
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Банк предлагал детям богатых клиентов стажировки в престижных компаниях, разозлив людей

SCMP: китайский банк предлагал детям богатых клиентов престижные стажировки
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Motrow/imageBROKER.com/Global Look Press

Банк в Китае предлагал детям богатых клиентов получить стажировки в престижных компаниях, разозлив людей, пишет South China Morning Post.

Китайский банк Industrial Bank, расположенный в провинции Фуцзянь, был раскритикован после того, как предложил помощь детям своих богатых клиентов в получении стажировок в крупных международных компаниях. Среди возможных мест практики назывались такие гиганты, как Google и JP Morgan. Услуга предлагалась при условии, что родители сделают крупные депозиты — не менее $1,4 млн.

Пользователи социальных сетей выразили недовольство, назвав такую практику проявлением социального неравенства. Многие отметили, что подобные действия усиливают разрыв между обеспеченными семьями и остальным населением, предоставляя привилегии тем, кто уже имеет финансовое преимущество.

После широкого общественного резонанса банк выступил с официальным заявлением. В нем отмечалось, что программа была прекращена, а формулировки, использованные ранее, могли быть восприняты неверно. Industrial Bank принес извинения за создавшееся недопонимание и заявил, что не занимался прямыми назначениями или трудоустройством, а лишь направлял клиентов к внешним консультантам по вопросам карьеры.

Ранее в Китае произошел взрыв на химическом заводе.

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