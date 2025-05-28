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Изнасиловавшего 299 детей под наркозом хирурга отправили в тюрьму

Во Франции хирурга, изнасиловавшего 299 детей, приговорили к 20 годам тюрьмы
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Shutterstock

Во Франции бывшего хирурга приговорили к максимальному наказанию за сексуальное насилие над 299 несовершеннолетними. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, 74-летний хирург по имени Жоэль Ле Скуарнек в течение почти тридцати лет — с 1989 по 2014 год — насиловал своих пациентов. Его жертвами стали 158 мальчиков и 141 девочка. Средний возраст потерпевших был около 11 лет. Мужчина совершал преступления, когда дети находились в больничных палатах. Некоторые из них были в момент нападения без сознания и не помнили о случившемся.

Судебный процесс в отношении медика стартовал в начале 2025 года. Обвиняемый признал себя виновным по всем пунктам.

«Они были всего лишь детьми… Я знаю, что эти травмы непоправимы. Я не могу вернуться в прошлое, но я беру на себя ответственность ответственность за свои действия перед всеми этими людьми и их близкими», — заявил Ле Скуарнек.

С 2020 года бывший хирург уже отбывает наказание за изнасилование четверых детей, включая двух племянниц. Тогда суд отправил его в тюрьму на 15 лет. Новым приговором суда его приговорили к 20 годам лишения свободы.

По данным издания, это дело стало самым масштабным делом о насилии над детьми по количеству пострадавших за всю историю Франции.

Ранее сообщалось о суде в Чите над пятью мигрантами, изнасиловавшими школьниц.

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