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Мать избила одноклассника сына, издевавшегося над ним

Mirror: в США мать избила одноклассника сына, издевавшегося над ним, и попала под суд
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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

В США мать избила одноклассника сына, издевавшегося над ним, пишет Mirror.

36-летняя Латеа Хенц предстанет перед судом после инцидента, произошедшего в школьном автобусе в городе Уоррен, пригороде Индианаполиса, штат Индиана. Женщину обвиняют в том, что она села в автобус и напала на 14-летнего мальчика, которого она считала виновным в издевательствах над ее 13-летним сыном. В результате нападения подросток получил перелом носа, ушибы и травму глаза.

Водитель автобуса сообщил о происшествии по прибытии в школу, и полиция прибыла на место через несколько минут. Хенц заявила правоохранителям, что мальчик издевался над её сыном и даже ударил его за день до инцидента. Она также утверждала, что школа знала о ситуации, но не предприняла никаких мер.

Пострадавший подросток, однако, рассказал полиции, что он лишь шутил с сыном женщины и никогда не применял к нему физическую силу. После нападения он был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Латеа Хенц обвиняется в уголовном заключении, нанесении побоев, повлекших телесные повреждения средней тяжести, запугивании и преступном посягательстве. Эти преступления классифицируются как тяжкие в соответствии с законодательством штата Индиана.

«Когда родители решают сесть в школьный автобус, где им не место, они могут либо попытаться успокоить ситуацию, либо усугубить ее в десятки раз. Мы, взрослые, обязаны обеспечивать безопасную среду для детей, особенно в школьном автобусе. В данном случае эта безопасность была нарушена», — прокомментировал ситуацию прокурор округа Мэрион Райан Мирс.

Он также подчеркнул, что конфликты между учениками должны решаться с участием администрации школы, а не путём самосуда.

Ранее в США мать приехала на место драки дочери и помогла ей избить соперницу.

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