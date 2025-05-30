Подростки спасли семью из перевернувшегося автомобиля

В Англии группа подростков проявила самоотверженность и героизм, спасая из перевернувшегося автомобиля молодую семью — отца, мать и их годовалого ребенка, пишет Good News Network.

Инцидент произошел примерно в 17:00 по местному времени, когда машина внезапно вылетела с дороги и опрокинулась на бок. Очевидец Роберт Уинстенли как раз шел в супермаркет, когда заметил происшествие:

«Только я подходил к автозаправочной станции, как увидел, как группа молодых людей метнулась вперед», — рассказал мужчина.

Подойдя ближе, он увидел, что машина лежит на боку, а несколько подростков уже залезли на крышу, пытаясь добраться до пассажиров внутри.

После того как всех удалось эвакуировать, Роберт поговорил с женщиной, которая все еще находилась в состоянии стресса, но была цела и невредима.

«Она плакала, но все были живы», – рассказал он.

Местный житель отметил, что этот случай стал напоминанием о том, что, несмотря на негативные истории, которые часто можно услышать о подростках, среди них много добрых и смелых людей:

«Это действительно вдохновило меня, особенно учитывая то, что обычно говорят о молодежи», --.добавил британец.

Ранее девятилетний мальчик спас своего друга от удушья с помощью приема Геймлиха.