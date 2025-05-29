Препарат от алкоголизма может спасать жизни при тяжелых травмах, выяснили ученые

Американские ученые из Питтсбургского университета нашли новое применение дисульфирама — препарата, традиционно используемого для лечения алкогольной зависимости. Исследование опубликовано в научном журнале Science Translational Medicine (STM).

При серьезных травмах (авариях, падениях) в организме запускается каскад опасных реакций: массовая гибель клеток и системное воспаление, часто приводящие к повреждению органов.

Ученые выяснили, что ключевую роль в этом процессе играет молекула гасдермин D, вызывающая гибель клеток через пироптоз. Дисульфирам эффективно блокирует этот механизм, предотвращая «утечку» клеточного содержимого и последующее воспаление.

Препарат показал впечатляющие результаты у самок мышей — у них восстановление после травмы происходило значительно лучше, чем у самцов. Открытие подчеркивает важность учета половых различий в медицинских исследованиях, которые традиционно проводились преимущественно на мужских особях.

Следующими шагами станут масштабные испытания на животных и разработка более селективных ингибиторов гасдермина D.

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