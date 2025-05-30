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Россияне в День окрошки рассказали, какие необычные ингредиенты они добавляют в блюдо

«О'КЕЙ»: россияне добавляют в окрошку огуречный рассол и березовый сок
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Shutterstock

Среди необычных ингредиентов, которые россияне добавляют в окрошку, оказались огуречный рассол, березовый сок и молочная сыворотка, которую дополняют уксусом, минералкой или горчицей. Об этом в День окрошки сообщает «Москва 24» со ссылкой на результаты исследования сети гипермаркетов «О'КЕЙ».

В число самых популярных заправок для блюда вошли (48% опрошенных), кефир (16%) и айран (6%), а также майонез и сметана с водой (5 и 4% соответственно). В исследовании уточнили, что окрошку готовят 83% участников опроса. При этом остальные ответили, что не любят ее.

В сети гипермаркетов добавили, что продажи готовой окрошки выросли на 15% в сравнении с началом весны. Там ожидают, что пик продаж этого блюда придется на начало лета — июнь и июль.

Руководитель программы «Гастрономический менеджмент» Университета РОСБИОТЕХ, бренд-шеф Григорий Мосин до этого рассказал «Газете.Ru», что окрошка — это не только вкусное, но и очень полезное блюдо, которое прекрасно освежает в жаркую погоду. Выбор основы — квас, кефир, сыворотка или даже минералка — зависит не только от вкусовых предпочтений, но и от пользы, которую вы хотите получить, отметил он.

Ранее была названа самая популярная окрошка у россиян.

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