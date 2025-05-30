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Общество
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Египет выразил приверженность сохранению статуса монастыря Святой Екатерины

Власти Египта опровергли конфискацию территории монастыря Святой Екатерины
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XYZ PICTURES/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Египта заявили о приверженности сохранению священного и религиозного статуса монастыря Святой Екатерины на Синайском полуострове, сообщения о конфискации его территории не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости.

В канцелярии президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси подчеркнули, что египетский суд закрепил священный статус монастыря, который является неприкосновенным.

По словам представителя министерства иностранных дел Египта Тамима Халлафа, монахам позволено и дальше использовать территории и религиозные и археологические объекты монастыря.

Он добавил, что в решении суда указан ряд находящихся в отдалении от монастыря территорий, собственность или владение которыми не подтверждены какими-либо документами. 

Накануне СМИ сообщали, что египетский суд в среду принял решение закрыть монастырь Святой Екатерины, конфисковать его имущество и выселить из него монахов.  По словам пресс-секретаря МИД Греции Ланы Зохиу, правительства двух стран работали над этим соглашением.

Ранее на Украине началась проверка возможной связи канонической УПЦ с РПЦ.

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