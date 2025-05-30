В Рязани женщина не выжила после избиения собутыльником

В Рязани 40-летняя женщина подверглась избиению со стороны 54-летнего знакомого-собутыльника и не выжила. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел на почве личных неприязненных отношений. По данным следствия, конфликт между находившимися в состоянии алкогольного опьянения знакомыми перерос в физическое насилие — мужчина нанес женщине множественные удары по телу и голове.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, однако врачи не смогли ее спасти. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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