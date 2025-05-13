Эксперт объяснила феномен Надежды Кадышевой

Внезапно Надежда Кадышева — самая высокооплачиваемая певица России, по которой сходят с ума молодые. Молодежь покупает билеты, ходит на ее концерты, снимает «шортсы» и получает неподдельное удовольствие — все это произошло после того, как в TikTok завирусилась песня «Плывет веночек». О том, почему Кадышева так полюбилась молодежи, «Газете.Ru» рассказала Анастасия Семёнова, консультант в сфере креативных коммуникаций, медиаменеджер.

«Все сходится к простой мысли: в турбулентные времена людям хочется чего-то понятного и надежного. Посмотрите вокруг: трибьют Губину, песни Шатунова разрывают модные сериалы и танцполы, «Песняры», «Комбинация», «Руки Вверх» получают свои фильмы, а Дроздов, Якубович и Каневский — в рекламных роликах так же активно, как и молодые звезды. Мы отчаянно пытаемся затормозить время и скучаем по дням, когда деревья были большими, а под ними было спокойно, жизнь казалась простой и понятной», — объяснила она.

По ее словам, Кадышева в этом смысле очевидна. Ты точно знаешь, чего ожидать, и от этого становится легче и понятнее. Это как пересматривать один и тот же сериал или фильм, гарантированно без сюрпризов хорошо проведешь время. Но в случае с Надеждой есть нюанс это не просто ностальгический всплеск. Ее полюбили зумеры — те самые, которые родились, когда она уже перестала быть разрывной звездой.

«И это объясняется рядом моментов. Во-первых, мы все устали от бесконечного потока новых лиц. Каждый день — новый рэпер, новый блогер, новый сериал. Мозг просто не успевает это переваривать. И тут — что-то знакомое и понятное. Не надо искать, кто это и «с чем ее едят», — рассказала эксперт.

Во-вторых, молодым сейчас очень важна подлинность. Они росли в окружении постановочных фото и всех форм рекламы. И научились различать, где пыль в глаза, а где реально что-то стоящее. И, как ни странно, возможно именно в Кадышевой они видят настоящее. Она не прикидывается кем-то другим, не подстраивается под тренды, она ничего кардинально не меняла, чтобы снова стать популярной, она просто делает свое любимое дело уже десятки лет.

«В-третьих, если отбросить поиск глубоких смыслов, то Кадышева завирусилась в том числе и «по приколу». Зумеры использовали ее трек, воспринимая эту народность как что-то забавное. Тут очень на руку — перемешанная лента в телефоне. В одном посте у тебя Feduk, в другом Минаев с историческими видео, в третьем — внезапно Кадышева. Без такого замеса алгоритмов олдскульные исполнители никогда бы не прорвались в TikTok зумеров. И вот молодой человек листает ленту, натыкается на «Широка река» под какой-нибудь актуальный тренд, смотрит, слушает. А потом еще раз. Начав слушать «по приколу», многие незаметно для себя перешли к искреннему фанатизму — ирония превратилась в привязанность, особенно когда они добрались до концертов, где Кадышева профессионально отрабатывает программу. А ее ансамбль действительно отлично работает с гостями», — отметила медиаменеджер.

Еще за этой внезапной любовью к народнице маячит более важное — растущий интерес к собственной культуре. Сегодня очевидно, что наши люди тянутся к своим корням. Сначала была «Матушка-земля», а теперь и Кадышева с ее творчеством оказалась в нужном месте в нужное время. Хорошо бы, чтобы зумеры и дальше погружались в культурные пласты.

«Кадышева попала в точку пересечения тоски старшего поколения по стабильности и жажды младшего по аутентичности. Такие волны регулярно возвращают к жизни культурные феномены прошлого. Ненадолго, конечно. Тренд пришел и ушел, но одно точно — «широка река» останется», — резюмировала Семёнова.

Ранее фанатка напала на Надежду Кадышеву после концерта.