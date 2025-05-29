Судимые подростки избили мужчину и сломали ему кости из-за замечания в супермаркете

В Волжском молодых людей арестовали за избиение мужчины в супермаркете

В Волгоградской области молодых людей подозревают в нанесении тяжелого вреда человеку. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Волжском. По данным издания, молодые люди пришли в супермаркет и стали вести себя вызывающе. В этот момент им сделал замечание 56-летний посетитель, что вызвало недовольство у юношей.

На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина лежит на полу, в тот момент как трое нападавших наносят ему удары по туловищу.

Известно, что в этот момент персонал спрятался в подсобном помещении и стал ждать. В результате на место прибыли полицейские, которые задержали молодых людей.

Выяснилось, что одному из них 23 года, двоим другим – по 17, последние ранее уже были судимы. На данный момент они находятся под арестом.

Пострадавший попал в больницу с тяжелыми травмами.

«Озверевшие парни разбили ему голову и переломали кости лицевого скелета», – сообщается в публикации.

У пострадавшего диагностировали ушиб и гематому головного мозга.

Ранее пассажиры московского метро избили пьяного мужчину за приставания к подросткам.