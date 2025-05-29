Пьяный россиянин набросился на возлюбленную и избил ее во время ссоры

В Кузбассе пьяный мужчина избил возлюбленную во время ссоры

В Кузбассе пьяный мужчина поссорился с сожительницей и избил ее. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на проспекте Строителей в городе Прокопьевске. Поступил сигнал о противоправных действиях в отношении 66-летней женщины. Прибывшие на место росгвардейцы задержали ее 66-летнего сожителя с явными признаками алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что мужчина в состоянии опьянения устроил конфликт со своей возлюбленной. В ходе ссоры он нанес женщине телесные повреждения в области головы и рук. Пострадавшая самостоятельно обратилась в правоохранительные органы.

Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ.

Ранее россиянин избил сожительницу поленом и получил 9,5 года колонии.