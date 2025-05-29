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Общество
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Череповчанин лишился жилья, поверив во взлом «Госуслуг»

В Череповце мужчина продал квартиру и отдал аферистам 5,6 млн рублей
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Мария Девахина/РИА Новости

Житель Череповца лишился квартиры и средств, поверив аферистам. Об этом сообщает управление МВД по региону.

С мошенниками 62-летний мужчина общался в течение месяца. Сначала ему сообщили о взломе его аккаунта на «Госуслугах». «Сотрудник службы безопасности» заявил, что аферисты пытались похитить деньги с его счета, и чтобы сохранить средства, еще один собеседник убедил мужчину отправить сбережения для хранения в «безопасных ячейках».

«Череповчанин начал переводить средства через банкоматы, следуя инструкциям собеседницы», – сообщается в публикации.

Позже неизвестные якобы попытались завладеть квартирой, и, чтобы не лишиться жилья, мужчина сам выставил его на продажу. При этом покупатель потребовал у владельца справку о том, что тот не состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Завершив сделку, череповчанин перевел средства на указанный аферистам счет и отправился в полицию якобы за новыми документами на квартиру. Там он узнал, что стал жертвой мошенников. Злоумышленникам он отдал 5,6 миллионов рублей.

Ранее в Петербурге пенсионер отдал мошенникам 43 млн рублей.

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