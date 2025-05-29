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В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 43 млн рублей

В Петербурге пенсионер отдал курьеру мошенников 43 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

В Невском районе Петербурга мошенники оставили без денег пожилого мужчину, потерпевший передал курьеру все накопления. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

С заявлением в правоохранительные органы обратился 91-летний житель Веселого Поселка. Пенсионер сообщил, что с 19 по 27 мая с ним связывались неизвестные. Мошенники под разными предлогами убедили пожилого петербуржца передать своему посыльному все имевшиеся у него сбережения в сумме 43 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что пострадавший — кандидат физико-математических наук, советский и российский изобретатель, обладатель множества патентов.

До этого сообщалось, что в Москве пенсионер лишился 24 млн рублей, поверив мошенникам. Мошенники заявили москвичу, что его подозревают в экстремизме, и чтобы избежать «изъятия» его личных средств, их необходимо «легализовать». Потерпевший сложил в коробку из-под утюга имевшиеся у него 191,4 тысячи долларов и 82,2 тысячи евро и передал деньги курьеру.

Ранее врач-психиатр отдала мошенникам 32 миллиона рублей.

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