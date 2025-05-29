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Общество
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«Слышь, Наташка»: незнакомец домогался прохожей в Екатеринбурге и угрожал ей

В Екатеринбурге мужчина домогался прохожей на улице и угрожал ей

В Екатеринбурге неизвестный мужчина домогался случайной прохожей, шедшей на работу, и угрожал ей. Об этом сообщает Telegram-канал Zloy_ekb 18+.

Инцидент произошел 28 мая на пересечении улиц Посадской и Белореченской. Незнакомец подошел к женщине, которая шла на работу, и обратился к ней: «Слышь, Наташка». Затем он поинтересовался, сколько стоит соитие с ней, после чего она достала телефон и начала снимать агрессора на камеру.

На кадрах видно, как незнакомец показывает ей неприличный жест и продолжает интересоваться стоимостью «услуг», а затем нецензурно выражается в адрес женщины. Россиянка сообщила, что во время словесной перепалки агрессор угрожал физическим устранением ей и ее семье.

После произошедшего женщина обратилась за помощью в «Русскую общину», сейчас она ждет ответа от организации. Она также отметила, что находится в браке и испытывает сильную обиду в связи с произошедшим.

Ранее трое из «Русской общины» похитили экс-соратника, избили и угрожали изнасиловать дубинкой.

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