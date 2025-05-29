«Я — педофил». Хирург изнасиловал почти 300 детей, большинство из них его пациенты

Французский хирург Жоэль Ле Скуарнек приговорен к 20 годам тюрьмы за сексуализированное насилие по отношению почти к 300 жертвам, большинство из которых были его пациентами. Средний возраст пострадавших — 11 лет. Хирург заявил на суде, обращаясь к ним, что «разрушил их жизнь». Он полностью признал вину. В основу обвинения легли дневники педофила, которые он вел с конца 80-х.

Во Франции бывшего хирурга Жоэля Ле Скуарнека приговорили к 20 годам колонии за сексуализированное насилие в отношении 299 детей, большинство из которых были его пациентами. Свои преступления врач совершил в период с 1989 по 2014 год.

20 лет — это максимальное наказание во Франции за изнасилование с отягчающими обстоятельствами.

«Я разрушил вашу жизнь. Мне очень жаль», — обратился Ле Скуарнек на суде к своим жертвам.

Медика задержали в 2017 году. Только в марте 2025 года он признал вину по всем пунктам обвинения.

Ле Скуарнек был абдоминальным хирургом и работал в больницах в центральной части и на западе страны. Средний возраст его жертв — 11 лет.

Как стало известно о преступлениях

Ле Скуарнека арестовали в 2017-м по подозрению в сексуализированном насилии в отношении шестилетней девочки, живущей с ним по соседству. Ребенок не испугался и сообщил родителям, что мужчина «показывал ей свои гениталии».

Семья обратилась в полицию. Девочку осмотрели врачи и пришли к выводу, что она могла стать жертвой изнасилования.

В 2020 году врач получил свой первый приговор: ему дали 15 лет тюрьмы по обвинению в сексуализированному насилии в отношении этой девочки, двух его племянниц и четырехлетней пациентки.

К моменту первого приговора следствие уже установило, что Ле Скуарнек совершал насильственные действия по отношению и к другим пациентам.

Ужасные находки

После ареста полицейские провели обыски в доме врача и обнаружили доказательства его преступлений: секс-куклы размером с ребенка, около 300 тысяч изображений насилия над детьми, а также дневники, которые он вел с конца 80-х. На бумаге он задокументировал подробности издевательств над своими жертвами.

Иногда Ле Скуарнек указывал имена, даты рождения и адреса детей, по отношению к которым применял насилие. Всего в дневниках были упомянуты имена около 200 несовершеннолетних.

Часто в блокнотах он писал: «Я — педофил».

Примечательно, что часть пострадавших не помнили, что по отношению к ним применяли насилие, так как находились под наркозом. Многие были шокированы, когда им позвонили правоохранители.

Поначалу врач отрицал факт нападения на детей или их изнасилования. На первых допросах он настаивал, что просто «фантазировал» и записывал свои «фантазии» в блокноты. Но позже все-таки сознался в содеянном.

Одна из жертв хирурга, 37-летняя женщина по имени Полин, подверглась насильственным действиям со стороны врача, когда ей было 11 лет. Она лежала в больнице после операции по удалению аппендицита. В один из дней Ле Скуарнек зашел в палату и попросил повернуться для осмотра, после чего «было очень больно».

Девочка рассказала о необычном «осмотре» матери, но та ей не поверила.

По мнению родственников, супруга Ле Скуарнека не догадывалась о преступлениях мужа. Однако в 1993 году врач записал в своем дневнике, что «произошла катастрофа, она знает, что я педофил».