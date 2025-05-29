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Жена тряпичной куклы обвинила мужа в изменах

Daily Star: в Бразилии жена тряпичной куклы обвинила супруга в изменах
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В Бразилии жена тряпичной куклы обвинила супруга в изменах, пишет Daily Star.

Бразильянка Мейривоне Роча Морайс, которая ранее заявила о своем браке с тряпичной куклой по имени Марсело, рассказала, что их отношения переживают серьезный кризис. По ее словам, причиной стало то, что кукла якобы изменила ей. Теперь женщина задумывается о разводе и больше не уверена в будущем их семьи.

Мейривоне страдает от объектофилии — редкого психологического состояния, при котором человек испытывает романтические или сексуальные чувства к неодушевленным предметам. Она утверждает, что Марсело для нее — настоящий муж, а не просто игрушка. Вместе они воспитывают троих детей — тоже сделанных из ткани. Недавно женщина сообщила, что ожидает четвертого ребенка от куклы, но теперь ситуация осложнилась.

По ее словам, это не первый случай измены со стороны Марсело. В прошлом она прощала его ради семьи, но сейчас чувствует себя обманутой и разочарованной. Пара даже регулярно ходит на семейную терапию. Морайс подчеркнула, что не намерена мириться с предательством, независимо от того, что ее партнер сделан из ткани.

Женщина твердо уверена, что если Марсело не изменится, то покинет дом навсегда. По ее мнению, ни одна женщина не заслуживает предательства, даже если оно исходит от куклы.

Ранее женщина поймала мужа на измене с помощью электрической зубной щетки.

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