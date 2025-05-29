В Англии семья нашла свою чихуахуа спустя пять лет после ее пропажи, пишет Daily Mail.

Жительница Пеншоу, 34-летняя Фэй Гроган, и ее семья были в восторге, когда их любимая чихуахуа по кличке Беа, пропавшая без вести более пяти лет назад, была найдена и возвращена домой. Питомица исчезла, когда играла в саду вместе с другой собакой. Несмотря на тщательные поиски, многочисленные объявления и обращения к соседям, животное так и не нашли. Хозяева предполагали, что любимица могла ускользнуть через дыру в заборе, но реальных зацепок так и не нашлось.

«К вечеру мы уже бегали по всем улицам, звали ее. Мы чувствовали какую-то пустоту — это просто не укладывалось в голове», — рассказала Фэй.

В конце мая Гроган получила неожиданный звонок от ветеринара. Оказалось, что Беа была найдена на дороге в Ньюкасле мужчиной, который вез жену на работу. Увидев, как маленькая собачка выбежала перед его машиной, он решил не проезжать мимо, а доставить ее в ветклинику.

Там животное просканировали на наличие микрочипа, и выяснилось, что собака числится пропавшей с 2020 года. Когда сотрудники клиники связались с семьей, Фэй сначала подумала, что кто-то разыгрывает ее.

«Я думала, что это шутник. Но когда мне подтвердили, что это действительно Беа, я заплакала прямо в трубку», — вспоминает британка.

На удивление, чихуахуа была в отличной физической форме. Ее владельцы предполагают, что, возможно, она все это время жила у какой-то другой семьи, которая даже не знала, что собака потеряна. Однако полиция пока не смогла найти доказательств этой версии.

Ранее кот под анестезией выбрался из клетки ветеринара и сбежал домой.