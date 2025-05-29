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МВД предупредило россиян о новой мошеннической схеме с сервисами такси

МВД: мошенники крадут аккаунты россиян в сервисах для заказа такси
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Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали красть деньги россиян, получая доступ к их аккаунтам в сервисах такси и доставки. Об этом говорится в официальном Telegram-канале МВД «Вестник Киберполиции России».

В ведомстве уточнили, что мошенники пишут россиянам, которые заказали такси, от имени водителя. Злоумышленники сообщают своим жертвам, что с заказом возникла проблема, и просят назвать код из СМС или пуш-уведомления. Его используют для входа в аккаунт, через который потом оформляют фиктивные заказы на поездки.

«Деньги за несуществующие поездки списываются с привязанной к аккаунту банковской карты. Списанные средства поступают не на счет сервиса, а на счета мошенников», — рассказали в МВД.

Аналогичную схему мошенники проворачивают в сервисах доставки. Чтобы защититься от такой уловки, в ведомстве посоветовали россиянам никому не сообщать коды из СМС и уведомлений.

До этого сообщалось, что пожилой петербуржец отдал мошенникам 43 млн рублей. 91-летний пенсионер рассказал, что с 19 по 27 мая с ним связывались неизвестные и под разными предлогами убеждали его передать курьеру все имевшиеся у него сбережения.

В результате мужчина поддался на уговоры мошенников и лишился всех своих денег. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Известно, что пострадавший — кандидат физико-математических наук, советский и российский изобретатель, обладатель множества патентов.

Ранее в МВД разъяснили, зачем мошенники стали выманивать у детей геолокацию.

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