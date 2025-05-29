Стартовала заявочная кампания премии «ШУМ» для молодых журналистов

Стартовал второй сезон всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ», сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Мероприятие направлено на поддержку молодых журналистов, блогеров и медиаспециалистов со всей России. Участники могут подать заявки в 12 номинациях до 17 августа на сайте премии.

Гуров отметил, что первый сезон премия прошел в прошлом году и сразу показал свою актуальность — более 10 тыс. медиаспециалистов со всей России оставили заявки на участие.

«Каждая из них — это сильный, общественно полезный и яркий проект, направленный на укрепление наших ценностей, поддержание культурного и исторического наследия. В этом году мы увеличили призовой фонд до 12 млн рублей. Надеемся, что определим лучших медиаспециалистов и поощрим молодых журналистов, блогеров и авторов медиапроектов», — добавил он.

В честь старта регистрации Гуров совместно с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных и победителями прошлого сезона высадили деревья на «Аллее благодарности». Это событие положило начало новой традиции: участники программы смогут выразить признательность своим наставникам, высадив дерево на аллее.

Отмечается, что премия направлена на объединение и поддержку талантливой молодежи, реализующей общественно значимые проекты в сфере медиа и журналистики. Среди этапов отбора предусмотрен этап народного голосования, который поможет привлечь внимание к работе участников. Победители получат по 600 тыс. рублей, а занявшие второе и третье места — по 300 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно.

Напомним, в 2024 году премию получили 15 специалистов из разных регионов России. Лауреаты направили денежные средства на развитие своих проектов и профессиональное обучение.

Финал второго сезона премии и торжественное объявление победителей состоится 25 октября 2025 года в Национальном центре «Россия». Официальным партнером премии выступил медиахолдинг Rambler&Co, а «Лента.ру» и «Газета.Ru» — информационными партнерами.