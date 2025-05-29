В Чебоксарах пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 3,5 млн рублей

В Чувашии пенсионерка месяц общалась с мошенниками и лишилась 3,5 млн рублей

Жительница Чебоксар продала квартиру, набрала кредитов и отдала мошенникам все полученные деньги, опасаясь уголовного преследования. Об этом сообщает УМВД Чувашии.

Неизвестные связались с 60-летней женщиной еще в середине апреля. Аферисты общались с пенсионеркой полтора месяца. Они убедили пожилую женщину в том, что мошенники из Украины пытаются оформить на нее несколько кредитов.

Поверив звонившим, пенсионерка оформила несколько кредитов и продала свою квартиру, вырученные деньги она перевела на указанные преступниками счета. Потерпевшая боялась рассказывать о произошедшем родственникам и друзьям, опасаясь несуществующего уголовного дела о госизмене. Общий ущерб составил 3,5 млн рублей.

До этого сообщалось, что жительница Петербурга лишилась всех сбережений, поверив в необходимость «декларирования» денег по совету псевдосиловиков. Аферисты связались с 77-летней врачом-психиатром под видом сотрудников фирмы по замене домофонов, а затем она стала получать звонки якобы от сотрудников ФСБ. Потерпевшая передала неизвестному мужчине 100 тысяч евро, 50 тысяч долларов и 4 млн рублей. Спустя два дня она отдала другому пособнику аферистов еще 10,8 млн рублей. Деньги курьеры сложили в сумки и скрылись. Общий ущерб составил 32 млн рублей.

Ранее российскую пенсионерку спасли от мошенников, звонивших ей якобы из поликлиники.