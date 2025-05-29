В Сбере рассказали о скорости реагирования на новую киберугрозу

Экспертам Сбера требуется до 2 часов, чтобы получить, проанализировать, обработать и опубликовать информацию о любой новой киберугрозе в мире на платформе Сбера по управлению киберугрозами X Threat Intelligence, заявил вице-президент по кибербезопасности Сбера Сергей Лебедь в рамках TAdviser Summit 2025.

Он добавил, что сейчас на платформе содержится информация о более чем 470 тыс. уязвимостей.

«На платформе X Threat Intelligence можно получить не только информацию о наиболее актуальных уязвимостях, но и рекомендации по защите от них и их устранению», — сказал он.

Также Лебедь отметил, что искусственный интеллект помогает оперативно находить и анализировать все уязвимости кибербезопасности.

Напомним, информация об уязвимостях доступна на платформе Сбера по управлению киберугрозами X Threat Intelligence всем компаниям, которые к ней подключились.