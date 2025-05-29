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Общество
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«Аферист из Тиндера» Долгополов подписал контракт с Минобороны

Аферист Долгополов, обманывавший женщин в сети, подписал контракт с Минобороны
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Соцсети

В Иркутске приостановлено рассмотрение уголовного дела в отношении россиянина, который подозревается в мошенничестве в сети на 10 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Контекст».

Обвиняемый в мошенничестве Никита Долгополов подписал контракт с Минобороны и должен был отправиться в зону боевых действий. Аферист провел под домашним арестом два года, за многочисленные нарушения его перевели в СИЗО, где пробыв пару месяцев, он принял решение отправиться на СВО.

Однако одна из обманутых мошенником девушек заявила, что Долгополов получил справку о получении травмы и на фронт так и не попал. Он, якобы, продолжает развлекаться и снова знакомится с женщинами.

По данным YouTube-канала «Редакция», Алексея Пивоварова (признан в РФ СМИ-иноагентом), Долгополов несколько лет обманывал в сети доверчивых девушек. Мужчина знакомился с потерпевшими, а затем брал у них в долг крупные суммы денег и переставал выходить на связь. Его должны были судить за мошенничество на 10 млн рублей.

Ранее россиянина обвинили в создании ОПГ, обманувшей жителей Иркутской области на 16 млн рублей.

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