Россиянин помогал пенсионеру припарковать машину и угнал ее

В Крыму мужчина помог соседу с парковкой и угнал его машину

В Ялте сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне автомобиля, злоумышленник не справился с управлением и попал в ДТП. Об этом сообщает УМВД Крыма.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 82-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что попросил знакомого перепарковать машину, тот сел за руль и уехал в неизвестном направлении.

Угонщик врезался на дороге в другой автомобиль и был задержан. Выяснилось, что у 37-летнего мужчины нет прав. Он объяснил свой поступок желанием прокатиться. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Миассе 30-летний мужчина едва не лишился автомобиля, согласившись подвезти незнакомку. Мужчина проезжал мимо остановки, на которой заметил женщину и предложил подвезти ее до дома. Она согласилась и села на заднее сидение. По пути водитель заподозрил, что машина неисправна, и вышел проверить, в чем дело. Пока он осматривал машину снаружи, пассажирка перебралась на водительское кресло и угнала авто. Через два часа сотрудники ДПС нашли иномарку брошенной у одного из супермаркетов, позже разыскали угонщицу.

Ранее ребенок угнал у родителей автомобиль и ввязался в погоню с полицией на Кубани.