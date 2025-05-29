Криптоинвестора арестовали за пытки человека, чтобы получить пароли от его кошельков

Криптоинвестора в США арестовали по подозрению в похищении и многонедельных пытках человека, чтобы получить пароли от его кошельков с криптовалютой, пишет Complex.

37-летний житель Кентукки Джон Вельц был арестован сотрудниками полиции Нью-Йорка после того, как его обвинили в похищении и пытках 28-летнего мужчины из Италии с целью выведать пароли от его крипто аккаунтов.

По данным СМИ, Вельц потребовал у жертвы предоставить данные доступа к криптовалютным счетам, чтобы получить доступ к миллионам долларов. Во время обыска в доме были найдены Polaroid-фотографии, на которых видно, как пострадавший связан проводами, привязан к стулу, а также запечатлён с направленным в голову пистолетом. На месте также были обнаружены следы крови, сломанное стекло, прибор ночного видения, бронежилет и огнестрельное оружие.

Предполагается, что Вельц подвергал жертву различным формам пыток: заставлял принимать кокаин, применял электрошокер, держал ноги в воде, бил прикладом пистолета и угрожал отрезать конечности электрической цепной пилой. Пострадавшему удалось сбежать и обратиться к полицейскому офицеру, после чего его доставили в больницу Белвью для оказания медицинской помощи.

Вельцу предъявлено обвинение по пяти статьям, включая нанесение телесных повреждений второй степени тяжести и похищение первой степени. Также арестована 24-летняя Беатрикс Фольчи, которая обвиняется в соучастии в похищении и незаконном лишении свободы первой степени.

Похищение началось вскоре после того, как итальянец прибыл в Нью-Йорк из Италии с намерением встретиться с Джоном. По версии следствия, сразу после прибытия в квартиру у него забрали паспорт.

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