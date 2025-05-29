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Работу депутатов российского региона сравнили с парламентом Англии XIX века

Саратовской облдуме посоветовали внедрить в работу искусственный интеллект
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Shutterstock

В Саратовской областной думе следует активнее использовать современные технологии и внедрять в работу искусственный интеллект (ИИ). С такой инициативой на совещании выступил депутат от КПРФ Александр Анидалов, сравнивший работу региональной думы с английским парламентом XIX века, сообщает sarinform.ru.

По мнению автора идеи, ИИ может помочь с рядом технических функций – например, с внесением поправок в те или иные документы или прогнозированием. Так, ИИ может рассчитать время, когда потребуется разработать новый закон с учетом возможностей бюджета и прогнозами аналитиков. Причем технические изменения необходимо было привносить в работу еще два месяца назад, подчеркнул депутат.

«По большому счету [наша работа – это] абсолютно ручной режим, что на качестве и количестве сказывается. Мы работаем в режиме английского парламента XIX века», – заявил Анидалов.

Глава минцифры региона Владимир Старков в свою очередь отметил, что внедрять искусственный интеллект в работу депутатов пока не планируется – по его мнению, речь идет больше о творческих обязанностях, которые нельзя передавать ИИ. При этом отмечается, что в ближайшее время дума намерена закупить новое ПО, которое позволит автоматизировать процессы.

Напомним, исследователи выяснили, что в России подавляющее большинство молодых людей активно используют ИИ в повседневной жизни, для работы и учебы. Из них 90% респондентов воспринимают искусственный интеллект как «библиотеку знаний». А второй по популярности образ – «освобождение человека от сложных задач», с которым согласились 75% опрошенных.

Ранее искусственному интеллекту предрекли победу над психологами.

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