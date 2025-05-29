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В Новосибирске школьник выстрелил в глаз сверстнику из игрушечного автомата

«НГС»: в Новосибирске школьник выстрелил в глаз сверстнику
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FotograFFF/Shutterstock

В Калининском районе Новосибирска девятилетний мальчик получил травму глаза на детской площадке, в него из игрушечного автомата выстрелил сверстник. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел 24 мая, девятилетний мальчик позвонил матери и рассказал, что в него на детской площадке выстрелил мальчик. Женщина отвезла сына в травмпункт, у пострадавшего диагностировали контузию глаза.

«Нам сказали, что мы легко отделались. Все могло быть сложнее. Прогнозов пока не дают. Ребенок со стопроцентным зрением может надеть очки на всю жизнь», — рассказала женщина.

Родители юного стрелка принесли семье пострадавшего извинения и заявили, что игрушку сын взял у кого-то из друзей, а выстрел произвел случайно. По факту произошедшего проверку проводит городское МВД.

До этого сообщалось, что в Пролетарске пожилой мужчина открыл огонь по школьницам, которые сорвали черешню возле его дома. Пуля угодила одной из девочек в плечо. Семья пострадавшей обратилась в правоохранительные органы. Личность стрелка быстро установили, им оказался пожилой местный житель. Пенсионер объяснил, что не целился в детей, а стрелял в воздух и в забор, но одна из пуль отрикошетила и попала в ребенка.

Ранее в Казахстане игравшему в футбол мальчику прилетела в спину стрела из лука.

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