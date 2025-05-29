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Россияне стали больше интересоваться речными круизами

«МегаФон»: россияне стали чаще заходить на сайты бронирования круизов
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Владимир Вяткин/РИА Новости

За апрель и первую половину мая интернет-трафик на ресурсах для бронирования речных круизов вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, следует из результатов совместного исследования «МегаФона», «Донинтруфлота» и Cruise.ru.

Активнее всего россияне выбирают речные круизы между Москвой и Санкт-Петербургом, а также туры по Волге с заходом в Нижний Новгород, Самару и другие города вдоль реки.

По данным исследования, 40% туристов предпочитают круизы продолжительностью 4-6 дней, 20% — 7-8 дней. Также в 2025 году вырос спрос на трехдневные туры. Как отмечается, 20% туристов, отправившихся в трехдневный тур в 2024 году, забронировали более продолжительные круиз в текущем сезоне.

Чаще всего турами по Волге интересуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Самарской областей и Татарстана. Самый активный прирост год к году зафиксирован на Чукотке, в Чувашии, Чечне, Ингушетии и Тамбовской области.

Что касается иностранных туристов, чаще всего речные туры выбирают гости из Турции, Китая, Белоруссии, Армении и Египта.

Также из результатов исследования следует, что 29% бронирующих туры по рекам россиян – это люди в возрасте 35-44 года, 25% — 45-54 года, 22% — группа старше 55 лет.

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