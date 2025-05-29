В Удмуртии сторож споткнулся о собаку и сломал плечо

В Удмуртии пенсионер споткнулся о собаку и получил тяжелые травмы

В Ижевске 77-летний охранник строительной фирмы во время обхода споткнулся о собаку, упал на спину и получил сложный перелом. Об этом сообщает Госинспекция труда в Удмуртской Республике.

Пожилой мужчина совершал ночной обход территории предприятия, 77-летний мужчина не заметил в темноте собаку, споткнулся и упал. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностирован многооскольчатый перелом плечевой кости со смещением.

Обстоятельства и причины произошедшего будут устанавливать сотрудники трудовой инспекции.

До этого сообщалось, что в Липецке мужчина получил тяжелые ожоги, уснув в костре. 60-летний липецкий пенсионер получил тяжелые ожоги, нетрезвый мужчина упал в костер и заснул. У пострадавшего диагностированы ожоги ног IV степени, он госпитализирован в отделение реанимации ожогового центра. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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