В России создали календарь-помощник по культурным событиям в регионах

«Афиша» и OneTwoTrip запустили проект о поездках за впечатлениями

Компания «Афиша» и OneTwoTrip запустили совместный проект «Раз, два, едем!», представляющий собой календарь-помощник, с помощью которого можно спланировать выходные и выбрать путешествие по России, сообщает пресс-служба компании.

Календарь покажет, в каких регионах России проходят культурные события.

В календаре уже доступны фестивали в Казани и Нижнем Новгороде, театральные премьеры на Урале, концерты в Сочи и Краснодаре, а также другие события.

Кроме того, в рамках проекта будут проводить ежемесячные розыгрыши призов, в которых можно выиграть билеты на фестиваль «Пикник Афиши» в Москве и сертификаты на поездки.