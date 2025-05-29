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В России создали календарь-помощник по культурным событиям в регионах

«Афиша» и OneTwoTrip запустили проект о поездках за впечатлениями
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Shutterstock

Компания «Афиша» и OneTwoTrip запустили совместный проект «Раз, два, едем!», представляющий собой календарь-помощник, с помощью которого можно спланировать выходные и выбрать путешествие по России, сообщает пресс-служба компании.

Календарь покажет, в каких регионах России проходят культурные события.

В календаре уже доступны фестивали в Казани и Нижнем Новгороде, театральные премьеры на Урале, концерты в Сочи и Краснодаре, а также другие события.

Кроме того, в рамках проекта будут проводить ежемесячные розыгрыши призов, в которых можно выиграть билеты на фестиваль «Пикник Афиши» в Москве и сертификаты на поездки.

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