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В Ленобласти мужчина выстрелил в живот соседке

78.ru: в Ленобласти сосед выстрелил женщине в живот
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Shutterstock

В Тосненском районе Ленинградской области ранее судимый мужчина выстрелил в живот соседке. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в частном секторе, ранее дважды судимый мужчина по неизвестной пока причине выстрелил в огороде в соседку. Пуля попала женщине в живот. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Прибывшие на место полицейские задержали стрелка, им оказался 57-летний безработный местный житель. Мужчина помещен в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что на Кубани соседи не поделили парковку у подъезда и устроили стрельбу. 53-летнему жителю многоквартирного дома, не понравилось, что его 52-летний сосед припарковал свою машину на его место. Мужчина взял ружье и обстрелял новый Changan. В результате никто не пострадал, но ремонт автомобиля обойдется его владельцу в сотни тысяч рублей.

Ранее пенсионер стрелял из ружья по соседям в садовом товариществе под Новосибирском.

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