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Врач рассказал, как аллергикам пережить сезон цветения

Врач Коньков: медикаментозная терапия поможет аллергикам пережить сезон цветения
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Rene Traut/www.imago-images./Global Look Press

Людям, которые столкнулись с аллергией из-за активного цветения растений, важно обратиться к врачу-аллергологу, чтобы получить адекватное лечение. Об этом Life рассказал заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.

По его словам, самолечение может усугубить ситуацию. Он уточнил, что источником аллергии могут стать береза, тополь, клен, ива, вяз, ясень и одуванчики.

«Внешние проявления заболевания сопровождаются слабым самочувствием человека, раздражительностью, утомляемостью, бессонницей и, соответственно, снижением работоспособности. Особенно тяжело переносят аллергию дети», — подчеркнул Коньков.

Помимо медикаментозной терапии, пережить сезон цветения поможет соблюдение определенных правил. Среди них — безопасное проветривание, использование защитных средств, частый прием душа и стирка, промывание носа. Кроме того, эксперт советует установить дома увлажнители и очистители воздуха.

Врач — аллерголог-иммунолог, педиатр «СМ-Клиника» для детей Никита Головин до этого рассказал «Газете.Ru», что аллергия на пыльцу растений (поллиноз) — это распространенное сезонное заболевание, которое может серьезно омрачить времяпрепровождение ребенка в долгожданные теплые дни весной и летом. По его словам, поллиноз встречается у 30–40% людей в различных странах.

Ранее врач рассказал о риске получить аллергию на молоко и мясо из-за укуса клеща.

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