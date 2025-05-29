Россиянин кастрюлей переломал собутыльнику кости черепа и ребра

В Абакане местный житель поссорился с приятелем и избил его кастрюлей, пострадавший госпитализирован с переломами ребер и черепа. Об этом сообщает УМВД по Республике Хакасия.

Двое приятелей распивали спиртные напитки в многоэтажке по на улице Проточная. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора. 35-летний абаканец схватил кастрюлю и несколько раз ударил ею 42-летнего оппонента.

Пострадавшего спасли, он госпитализирован с переломами ребер и черепа, повреждениями внутренних органов, ссадинами и ушибами. Нападавшего удалось задержать. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что россиянин избил знакомого стулом и ограбил, пока тот был без сознания. Между нетрезвыми приятелями возникла ссора, в ходе конфликта злоумышленник жестоко избил пожилого мужчину стулом. Пока потерпевший находился без сознания, мужчина украл у него телефон и скрылся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигуранту назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее россиянин жестоко избил друга из-за шутки про стрижку жены.