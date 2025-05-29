В Петербурге потушили пожар на Кондратьевском проспекте

МЧС Санкт-Петербурга сообщило о ликвидации пожара в производственном здании на Кондратьевском проспекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу отделения МЧС в городе.

Возгорание было полностью ликвидировано в 5:42.

В ночь на 29 мая в Санкт-Петербурге произошел пожар площадью 100 кв. м на территории производственного здания, расположенного по адресу Кондратьевский проспект, 72.

Пожар начался на пятом этаже шестиэтажного здания. Люди в результате инцидента не пострадали. К ликвидации пожара были привлечены 11 единиц техники и 41 человек личного состава МЧС.

По адресу Кондратьевский проспект, 72 зарегистрировано более десятка предприятий, в том числе завод «Авангард». ОАО «Авангард» — предприятие радиоэлектронного комплекса (РЭК) России, соучредитель Санкт-Петербургской Ассоциации предприятий радиоэлектроники и инфотелекоммуникаций. Завод занимается производством датчиков, лифтового оборудования, силовой электроники и других изделий.

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