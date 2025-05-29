Врач поделился важными нюансами выбора солнцезащитных очков

Летом солнце становится особенно активным, и без качественных солнцезащитных очков глаза быстро устают, краснеют, а длительное воздействие ультрафиолета может привести к серьезным проблемам со зрением. При этом к вопросу выбора таких очков офтальмологи рекомендуют подходить ответственно, ведь это не только стильный аксессуар, но и действительно важный инструмент защиты глаз, рассказал «Газете.Ru» медицинский оптик-оптометрист клиники 3Z Ярослав Елисеев.

По данным ВОЗ, около 18 миллионов человек в мире страдают слепотой по причине катаракты, а около 10% таких случаев могут быть вызваны воздействием именно УФ-излучения.

Как объясняет оптометрист, многие совершают ошибку, думая, что чем темнее линзы, тем лучше защита.

«На самом деле степень затемнения не имеет ничего общего с блокировкой ультрафиолета, — подчеркивает специалист. — Можно купить абсолютно прозрачные линзы с отличным UV-фильтром и очень темные, но совершенно бесполезные».

Убедиться, что в очках действительно есть заявленная защита от UV-излучения, можно на специальном аппарате фотометре — чаще всего это можно сделать прямо в салоне оптики.

Для повседневного ношения в городе лучше всего подходят очки второй категории затемнения: они обеспечивают комфорт, не перегружая глаза, но при этом дают достаточную защиту. А вот для пляжного отдыха или длительных прогулок под ярким солнцем стоит выбрать третью категорию. Четвертая, самая темная, предназначена для экстремальных условий — например, для горнолыжных курортов или высокогорья.

«Материал линз — это вопрос не только удобства, но и безопасности, — отмечает Елисеев. — Стеклянные линзы дают максимально четкую картинку, но они тяжелее и могут разбиться. Пластиковые легче и дешевле, но менее устойчивы к царапинам».

Для детей и активных людей рекомендованы очки с линзами из поликарбоната: они почти не бьются и при этом хорошо защищают от ультрафиолета.

Оттенок линз влияет не только на внешний вид, но и на комфорт глаз. Серые и зеленые линзы — самые нейтральные, они подходят большинству людей. Коричневые улучшают контрастность, поэтому их часто выбирают водители.

Желтые и оранжевые линзы могут помочь в условиях плохой видимости, но для яркого солнца они не годятся. А вот модные голубые и розовые варианты — это скорее стильный аксессуар, чем функциональная защита.

Многие покупатели путают понятия «поляризация» и «UV-защита».

«Поляризационные очки действительно уменьшают блики от воды или асфальта, что особенно важно для водителей. Но сама по себе поляризация не блокирует ультрафиолет! Обязательно проверяйте маркировку UV 400», — объясняет Елисеев.

Наличие поляризации очков до покупки можно проверить, посмотрев в экран телефона — изображение должно исчезнуть, поскольку фильтр в очках блокирует поляризованный свет от экрана.

Не стоит экономить на солнцезащитных очках. Качественные очки могут быть недорогими, но при их покупке предпочтительнее пользоваться услугами именно сетевой оптики, где можно попросить предоставить сертификат на предлагаемые товары. Очки, приобретаемые в магазине одежды или на рынке (не в специализированном салоне оптики), могут иметь некачественные линзы.

«Покупка с рук или в сомнительном месте может обернуться проблемами для зрения, — предупреждает оптометрист. — Дело в том, что темные линзы без UV-фильтра опаснее, чем отсутствие солнцезащитных очков вовсе: зрачок расширяется и пропускает еще больше вредного излучения».

Также при подборе формы и размера солнцезащитных очков важно обращать внимание на свои ощущения – при взгляде через очки не должно быть искажений зрения или головокружения; очки не должны ни давить, ни сваливаться с головы или оставлять следов на коже. Чем комфортнее в очках, тем проще будет привыкнуть к ним и пользоваться ими регулярно, а это важно для защиты здоровья глаз.

Вывод прост: выбирать очки стоит в салонах, проверяя сертификаты и маркировку UV 400. Только так можно быть уверенными, что ваши глаза под надежной защитой.

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