Трехметровый удав вцепился в руку россиянки и стал ее обвивать

В Новороссийске удав прокусил хозяйке руку и начал обвивать женщину, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Трехметровый удав вцепился в руку своей хозяйки и начал обвивать ее тело. Женщина пыталась самостоятельно освободиться от змеи, но не смогла справиться с ее сильной хваткой. На помощь пришлось вызывать сотрудников экстренных служб.

Специалисты помогли женщине освободиться от удава, после чего ей вызвали медиков. На видео с места происшествия видно, что рука женщины в крови. Рептилию поместили обратно в домашний вольер.

До этого вернувшийся домой россиянин обнаружил в раковине неприятный сюрприз в виде змеи и вызвал спасателей. Хозяин заметил рептилию из-за торчавшего из раковины хвоста и дальше пройти не решился.

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