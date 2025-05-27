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Краснодарские подростки жестоко избили сверстника

В Краснодаре проводят проверку после жестокого избиения подростка
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Telegram-канал 23 МВД

В Краснодаре полицейские проводят проверку после избиения подростка группой сверстников. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Музыкальном микрорайоне. Группа подростков избила сверстника — это попало в объектив камеры. Причины конфликта несовершеннолетних не раскрываются.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося. Детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

До этого в Новосибирске восьмиклассника избила толпа подростков за розовые волосы. Сначала хулиганы задирали юношу, а затем накинулись на него. Брат потерпевшего рассказал, что его родственник в больнице — у него заподозрили сотрясение мозга и перелом уха. Отмечается, что он плохо помнит, что с ним произошло.

Ранее в российском городе подростки избили пенсионера.

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