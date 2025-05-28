«Единая Россия» поддержит финалистов конкурса «Лидеры России. Политика»

«Единая Россия» готова помочь финалистам конкурса «Лидеры России. Политика» быстро освоиться в партийном пространстве и подготовиться к предстоящим избирательным кампаниям. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на встрече с финалистами конкурса.

Говоря о структуре партии, он отметил, что сейчас численность «Единой России» составляет 2,6 млн человек с официальным членством. По его словам, в привлечении новых сторонников активно участвуют институты сторонников и «Молодая гвардия Единой России». Он также акцентировал внимание на сети региональных, местных и первичных отделений партии.

«У «Единой России» - 87 тыс. первичек. Такой сети нет больше ни у одной политической партии. Наша основа – это те, кто непосредственно работают с людьми», — указал он.

По его словам, более 50 глав регионов возглавляют региональные отделения партии. Помимо этого, Якушев рассказал о реализации народной программы «Единой России».

«Для нас принципиально важно будет сейчас, по окончании политического цикла, отчитаться перед гражданами: что сделано, а что нет и почему. И то, что мы не сделали, естественно, включить в новую программу, с которой мы пойдем на выборы в 2026 году. А чтобы не быть голословными, должен быть жесткий мониторинг за всеми мероприятиями народной программы», — подчеркнул Якушев.

Секретарь генсовета уточнил, что реализация партийных проектов способствует достижению результатов по народной программе. Так, за каждым проектом закреплен федеральный координатор и председатель общественного совета, а также утверждены показатели эффективности.

Также присутствующие задавали Якушеву касательно вопросов участия в предварительном голосовании партии, партийном обучении, законодательных инициативах и парламентской работе.

«Много опытных и состоявшихся людей принимают участие в «Лидерах России. Политика», чтобы расширить собственные горизонты. Они видят в конкурсе возможность себя капитализировать с точки зрения знаний, пообщаться с компетентными, профессиональными людьми, выстроить новые связи, — отметил Якушев.

По его словам, партия видит в площадке конкурса возможность пополнить собственный кадровый резерв в преддверии выборов-2026.