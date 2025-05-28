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Минпросвещения изменит порядок всероссийской олимпиады школьников

Минпросвещения определит изменения в порядке всероссийской олимпиады школьников
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Минпросвещения России определит изменения в порядке всероссийской олимпиады школьников. Об этом указано в сообщении на сайте ведомства.

«Минпросвещения России определит новый порядок проведения всероссийской олимпиады школьников», — указано в сообщении.

Замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова добавила, что со стороны организаторов муниципального и регионального этапов состязания необходимо усилить контроль над проведением олимпиад.

До этого российские школьники выиграли Азиатскую олимпиаду по физике.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов выразил уверенность, что достижения победителей олимпиады вдохновят миллионы школьников по всей стране. Кравцов также пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом и всегда стремиться к новым знаниям.

Ранее кабмин РФ утвердил план по повышению качества математического образования.

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