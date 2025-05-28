Стало известно, как на самом деле мог выглядеть Бетховен

Эксперт из Бразилии показал, как на самом деле мог выглядеть композитор Бетховен, пишет Daily Mail.

Работу по моделированию лица Бетховена выполнил бразильский исследователь Чичеро Мораэс, специализирующийся на цифровой реконструкции исторических личностей. Для работы он использовал фотографии черепа композитора, сделанные в 1863 году, а также данные измерений, собранные в 1888 году.

«Сначала я создал двухмерные контуры — фронтальный и боковой — на основе фотографий черепа. Затем построил трёхмерную модель черепа, основываясь на пропорциях снимков. Далее добавил толщину мягких тканей, исходя из данных живых европейцев, определил форму носа и очертания лица. Всё это позволило получить базовое изображение», — объяснил специалист.

После завершения «объективной» части реконструкции автор добавил субъективные элементы — одежду и прическу, ориентируясь на знаменитый портрет Бетховена, написанный в 1820 году художником Йозефом Карлом Штилером. Некоторые детали были доработаны с помощью искусственного интеллекта.

Несмотря на то, что череп Бетховена поврежден — на нем видны следы секций, — результаты реконструкции оказались удивительно правдоподобными. Получившееся лицо соответствует образу «гениального, но раздражительного и угрюмого композитора».

Однако, как отмечают некоторые современники, Бетховен мог быть и добрым, и юмористичным, особенно в молодости. Его характер, по их словам, стал более резким по мере прогрессирования глухоты.

«По мере взросления и усиления глухоты отрицательные черты его личности выходили на первый план», — говорили те, кто знал его лично.

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