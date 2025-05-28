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«Российское казачество» рассказало историю любви одного из командиров бригады «Терек»

Командир отряда «Скиф» Кононов: мы дойдем до конца
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Telegram-канал «Российское казачество»

Командир третьей казачьей сотни отряда «Скиф» казачьей бригады «Терек» Сергей Кононов и его супруга Екатерина являются примером крепкого брака, сообщили в Telegram-канале «Российское казачество».

Сергей, вспоминая встречу с Екатериной в 2014 году в Севастополе, заявил, что он сразу понял, что они – родные души.

Через год после встречи Сергей предложил Екатерине поехать с ним на фронт, а она согласилась.

Также Сергей объяснил, почему он принял решение верстаться в казаки в Терское казачье войско.

«Мне нравится казачество, тут все для души. Если человек вошел в казачью общину, он должен понимать ответственность. Мы дойдем до конца и добьем врага», — заявил он.

В начале СВО Сергей подписал контракт с Минобороны, а позднее стал командиром третьей казачьей сотни отряда «Скиф» казачьей бригады «Терек». Екатерина стала в этом отряде связистом.

Как отметила Екатерина, во время службы очень важна поддержка любимого человека.

«Нужно следить за здоровьем друг друга. По-другому никак. Вместе решаем все вопросы, советуемся», — сказала она.

Говоря о планах в будущем, супруги отметили, что в мирной жизни хотят воспитать ребенка и жить дальше, «принося пользу казачеству, обществу и народу России».

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