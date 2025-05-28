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Болельщики смогут перевоплотиться в игроков Лиги чемпионов с помощью ИИ

LOOKY и «Чемпионат.com» запустили AI-проект для фанатов футбола
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Looky/Чемпионат

В преддверии финала футбольной Лиги чемпионов команда LOOKY совместно с «Чемпионат.com» запустила AI-сервис, позволяющий болельщикам перевоплотиться в игроков топовых клубов Европы. Об этом сообщается в Telegram-канале спортивного портала.

С помощью решения любой желающий может «выйти на поле» в форме участников плей-офф, включая «ПСЖ», «Интер», «Барселону», «Реал», «Ливерпуль» и другие клубы.

«За идеей для этого проекта нам даже ходить далеко не пришлось – достаточно было случайно заглянуть на ближайшую футбольную площадку, где играли маленькие пацаны в футболках с фамилиями Роналду и Месси на спинах», — рассказал креативный директор LOOKY Артем Коновалов.

По его мнению, мировой футбол движим детской мечтой – выйти на поле в форме любимого клуба.

«Мы попытались реализовать эту мечту с помощью ИИ – дать всем болельщикам возможность взглянуть на себя в образе своих героев», — добавил он.

Руководитель отдела SMM «Чемпионата» Дмитрий Швыков отметил, что финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене на стадионе Allianz Arena. В матче встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интернационале». Он напомнил, что они уже доходили до этой стадии за последние пять лет, но не побеждали.

«Уверен, будет мощное зрелище. И тут любая возможность поддержать интерес болельщиков не может быть лишней. Футбол – это игра, это эмоции. И круто, что игру и эмоцию можно объединить еще и в таком развороте, с помощью AI-бота. Мне кажется, нет такого человека среди тех, кто любит и следит за футболом, который бы у себя в голове не прокручивал, как он выходит и забивает за любимый клуб в каком-то решающем матче», — сказал Швыков.

Для обучения AI-модели использовались актуальные домашние комплекты клубной формы. Технология сохраняет индивидуальные пропорции фигуры и переносит детали символики. Пользователь загружает селфи, выбирает форму клуба и указывает пол – в AI-боте доступны как мужские, так и женские образы.

В сервисе доступны два режима настройки: базовый (по телосложению) и расширенный (с возможностью указать тип фигуры и рост). Созданным образом можно поделиться в соцсетях. Каждому пользователю доступно семь генераций в сутки – по числу представленных команд.

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