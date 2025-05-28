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Более 140 тысяч россиян собираются пробежать «Зеленый марафон» Сбера в Москве

Более 140 тысяч россиян зарегистрировались на «Зеленый марафон» Сбера
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Пресс-служба Сбера

На участие в «Зеленом марафоне» зарегистрировались более 140 тыс. человек из 60 городов России, сообщает пресс-служба Сбера.

Центральной площадкой забега, который пройдет 31 мая, станет парк «Зарядье» в Москве. В столице на маршруте забега установят тоннель с освежающим дождем, точки раздачи воды, а поддерживать бегунов будут чирлидеры.

Также для зрителей и участников оборудуют лаунж-зону с разными активностями.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, у людей, регулярно занимающихся спортом, больше энергии и крепче иммунитет.

«Даже если просто прийти на площадку - атмосфера спортивного праздника, я уверен, подарит заряд положительных эмоции. Каждый найдет на площадке «Зеленого марафона» что-то свое», — сказал он.

«Зеленый марафон» по традиции станет благотворительным. Все средства от регистрации участников в Москве и добровольных пожертвований поступят в фонд Сбера «Вклад в будущее». Затем банк удвоит эту сумму.

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