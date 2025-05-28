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Представители рекламы обсудят ключевые тенденции и вызовы отрасли

В Подмосковье пройдет рекламный индустриальный форум
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Пресс-служба Центра развития бизнес-коммуникаций

В Подмосковье с 10 по 11 июня 2025 года пройдет Большой рекламный индустриальный форум, в рамках которого эксперты обсудят ключевые тенденции и вызовы отрасли, сообщает пресс-служба форума.

На форуме пройдет несколько сессий, среди которых «Коммуникационная отрасль 2030: роль в экономике, политике и обществе», «Единое видение» и другие.

В рамках форума эксперты сформируют единое видение развития коммуникационной отрасли, обозначат роль рекламного креатива в экономике и общественной жизни России, расскажут о PR-индустрии, а также разберут пути преодоления кадрового голода.

В форуме примут участие президент АРИР Борис Омельницкий, президент РАМУ Наталья Осипова, президент НАБ Ольга Берек и другие.

Как отметил первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков, БРИФ фокусируется только на тех вопросах, которые имеют значение для всего рекламного сообщества.

«Обмен экспертизой между ключевыми игроками — это первый этап в создании единого видения будущего индустрии», — сказал он.

Генеральный информационный партнер форума – Rambler&Co.

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