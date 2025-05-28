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В Москве выпускницу РГГУ арестовали по делу об экстремизме

«Осторожно, новости»: в Москве выпускницу вуза подозревают в экстремизме
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Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Выпускница РГГУ арестована спустя месяц после задержания по делу о мелком хулиганстве, девушку обвиняют в экстремизме. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

24-летнюю москвичку Еву А. впервые задержали 22 апреля. Девушку из дома доставили в отдел полиции в сопровождении сотрудников ФСБ. На бывшую студентку сначала был составлен протокол о мелком хулиганстве, якобы за то, что она нецензурно выражалась на улице. Суд ограничился штрафом.

На следующий день за аналогичное нарушение ее снова арестовали на 13 суток. Из спецприемника москвичка домой так и не вернулась, оказав сопротивление сотрудникам полиции, она снова была задержана.

22 мая в отношении девушки было возбуждено уголовное дело об экстремизме, что конкретно вменяется ей в вину – неизвестно.

До этого сообщалось, что в Нальчике задержали девушку по подозрению в финансировании экстремистов. Обвиняемая в течение некоторого времени регулярно переводила деньги экстремистам, зная о противоправном статусе организации. Всего было зафиксировано 16 подобных транзакций. Возбуждено уголовное дело.

Ранее москвич получил штраф за публикацию с нацистской символикой 12-летней давности.

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