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Уголовное дело возбудили по факту покупки спиртного подростками в Иркутской области

СК: уголовное дело возбудили по факту покупки спиртного подростками в Байкальске
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СК РФ

Уголовное дело возбуждено по факту покупки спиртного подростками в Байкальске, где произошло нападение на несовершеннолетних. Об этом сообщили в Следственном комитете России, передает ТАСС.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151 Уголовного кодекса Российской Федерации (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий)», — сказали в пресс-службе ведомства.

По информации СК, следователями устанавливаются причастные лица, действиям которых дадут правовую оценку. Дело находится на контроле прокуратуры Иркутской области.

Кроме того, по данным следственного управления СК России по области, в квартире предполагаемого подозреваемого прошли обыски, были назначены экспертизы, включая пожарно-техническую, судебно-медицинскую и судебно-генетическую.

Нападение произошло 28 мая в частном доме в садоводческом товариществе «Горный Байкал». Группа подростков отмечала день рождения. 17-летний подозреваемый напал с ножом на всех участников вечеринки. На месте погибли четверо несовершеннолетних и сам убийца. Еще четверо детей госпитализированы с ножевыми ранениями. По предварительной информации, нападавший открыл газ и устроил взрыв, увидев полицейских. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге подростки ударили прохожего ножом в грудь.

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